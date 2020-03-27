هام وعاجل 18 قرارا جديدا لوزير التعليم بشأن امتحانات نهاية العام لجميع المراحل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس، مجموعة من القرارات الجديدة للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وترصد “البوابة نيوز” أبرز المعلومات والقرارات، كالتالي:

1 جميع سنوات النقل “من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي”، سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) ومراعاة ذلك في المشروع البحثي.

2 تستكمل أجزاء المناهج المتبقية، لجميع السنوات التعليمية في العام الدراسي التالي.

3 طلاب الصف الثالث الثانوي تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريس الاجزاء المتبقية في السنة التمهيدية لكل الكليات.

4 الصف الأول والثاني الثانوي: الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.. والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل.

5 الصف الثالث الثانوي: الامتحانات في كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب في امتحان الثانوية العامة وزيادة عدد اللجان.

6 الشهادة الإعدادية: يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%.