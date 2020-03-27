مصر ستفعلها وستبهر العالم | مـفاجـاة من القومي للبحوث قريبا سنعلن عن لقاح مضاد لفيروس كورونا

قال الباحث الدكتور أحمد مصطفى، المشرف على مركز التميز العلمي لأبحاث الإنفلونزا بالمركز القومي للبحوث، إنه منذ بداية ظهور وباء كورونا يجرى العمل على تحضير عدة لقاحات وأمصال مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف “مصطفى” خلال لقائه ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن لقاح للتصدي للفيروس، موضحا أن فيروس كورونا يتكون من مجموعة من البروتينات الهيكلية، حيث يجرى الآن دراسة تلك البروتينات وعمل أنسب شكل للقاح للقضاء عليها.

وأشار إلى أنه عند التوصل لأي مصل للفيروس تكون مدة اختباره لا تقل عن 12 شهرا، لافتا إلى أن هناك بعض الدول التي أعلنت عن لقاح للفيروس وكان الهدف من الإعلان سياسي أكثر منه علمي، إلا أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف لقاح له.

وأفاد بأن هناك عدة مراحل لعمل اللقاح، أولهما هى خطوة التحضير المعملي ثم القيام بالتجارب على الحيوانات، والقيام بعمل التجارب السرية ويتم فى تلك المرحلة عمل شريحة من المرضي، مؤكدا أن تلك المراحل لا تقل عن عام أو عام ونصف.

وأشار إلى أن معظم حالات الوفاة لا تموت تنيجة الإصابة بالفيروس، بل نتيجة العدوى البكتيرية التى من الممكن أن تكون مصاحبة للفيروس، متابعا أن ذلك يحدث فى حالات محدودة والذى يقيمه الطبيب المعالج.

هذا الخبر منقول عن صدي البلد