محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة علي المباني والأبراج المخالفة بمدينة بنها وكفر سعد وجمجرة القديمة

كتب السيد يوسف

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، بجولة مفاجئة بمدينة بنها لرصد المبانى المخالفة ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومنع المخالفات بمنطقة كفر سعد وجمجرة، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها.

وأشرف المحافظ، بنفسه على إيقاف أعمال البناء والتحفظ على مواد البناء الموجودة من حديد تسليح وأسمنت وأخشاب مع مصادرة المعدات المستخدمة لحظر البناء، وترحيل العمال والحرفيين من المواقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكد المحافظ أنه أصدر تعليمات بتنفيذ حملات إزالة مكثفة للمباني المخالفة، وذلك مع اعتبار المقاول شريك أساسى لصاحب المبنى المخالف الذى تم إنشائه بدون ترخيص، مؤكدًا أن تنفيذ الحملة مستمر لتنفيذ القانون والحفاظ علي الأرض الزراعية من مافيا البناء المخالف..

وأوضح المحافظ أن الحملة ستقتصر على المبانى المخالفة التى لم تستوفي شروط التصالح ولم يقدم أصحابها الضوابط الواردة فى قانون التصالح ، مشيرًا إلى أنها تعد مبانى مخالفة وواجب التعامل معها من خلال حملة الإزالة.