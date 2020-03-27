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كورونا يظهر من جديد فى الصين.. تسجيل أول حالة عدوى في البر الرئيس

أبلغ البر الرئيسي الصينى، عن أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في 3 أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس،ِ وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج.. وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.
وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رُصدت في إقليم شيجيانج، ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 5 إلى 3292.
رويترز
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