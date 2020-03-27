كورونا كشفت إحدي عصابات الكيف بأول شبرا الحيمة

كتب طارق درويش

اثناء قيام الرائد محمد السيسي بتطبيق اجراءات الحظر لمواجهة فيروس كورونا وعند اسيقافه سيارة تاكس بالقرب من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمه أمام نفق شارع ناصر

شاهد نزول احد الاشخاص منه وفر هاربا تاركا بها 3 من اصدقائه..شك الضابط في الموجودين بالسيارة وبتفتيشهم بحسه الامني كونه رئيس مباحث سابق بقسم قليوب وتم نقله الي ادارة المرور بجنوب القليوبية عثر معهم علي 22 فرش حشيش .

لعبت الصدفة الدور الفعال في القبض علي احدي عصابات الكيف المنتشرة بشرا الخيمة ولعبت اجراءات مواجهة كورونا العامل الاكبر في ضبط كمية من الكيف المدمر .

تم عمل محضر بالواقعة وتم اخطار اللواء جمال الرشيدي مدير امن القليوبية ومساعد وزير الداخلية .والذي امر باحالة المتهمين الي النيابة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اختراقهم حظر التجول و الاتجار في الكيف.

يذكر ان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد اعطي توجيهاته بالحسم في تطبيق الحظر لمواجهة فيروس كورونا ومخاطره وطلب من المواطنين عدم الاستهانة و اشاد بتعاون الشعب مع الشرطة والجهود التي تبذل