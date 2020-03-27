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سقوط عاطل بحوزته 700 قرص مخدر بالقليوبية

نجح ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، التابع لمديرية أمن القليوبية  من القبض  عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، بناحية “سندوه” دائرة المركز.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز الخانكة، بضبط المدعو “احمد  ر  ع”، 32 سنه عاطل ومقيم سندوه، دائرة المركز، وبحوزته عدد 700 قرص مخدر وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للآقراص المخدره بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5193 لسنة 2020 جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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