رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن إصابتة بكورونا

كتبت منى توفيق

اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اصابته بفيروس كورونا المستجد ويؤكد مواصلته قيادة مهام الحكومة عبر الفيدوا كونفراس من اجل محافحة كورونا موضحا انه شعر بحرارة وسعال ما دفعه الى اجراء فحص تبين بالفعل اصابته بالفيروس وبناء على نصيحة الطبيب عزلت نفسي ذاتيا وهذا بالضبط الصح للقيام به

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني سنستمر في عقد المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بكورونا ولكن بدون رئيس الوزراء ﻷنه سيكون غير قادر على عقد المؤتمرات الصحفية مضيفا سنباشر اﻹجتماعات الخاصة باجراءات فيروس كورونا من خلال اﻹجتماعات التقنية عن بعد مشيرا ان كل العاملين في مقر الحكومة المخالطين لرئيس الوزراء بما فيهم وزير الصحة والمالية سيخضعون للعزل الذاتي وسيتبعون تعليمات الصحة العامة الخاصة بفيروس كورونا

اتخذت الحكومة البريطانية اجراءات احترازية منها منع التجمعات لاكثر من شخصين غلق المرافق و المتاجر التي لا تقدم خدمات او تبع سلع اساسية ضرورية

سجلت بريطاني 115 حالة وفاة ليرتفع العدد اﻹجمالي للوفيات الى 578 شخصا ويصل عدد اﻹصابات الى 11658