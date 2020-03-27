برشلونة يخفض رواتب لاعبيه بسبب فيروس “كورونا”

أعلن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أنه يتخذ خطوات لتخفيض رواتب لاعبيه والعاملين لتقليص الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا.

وقرر مسئولو النادي بعد اجتماع عبر الفيديو تخفيض رواتب كل اللاعبين المحترفين في برشلونة ومن بينهم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، والجهاز التدريبي خلال فترة توقف الدوري، بحسب رويترز.

وأوضح نادي برشلونة في بيان أنه “في ظل الإجراءات المعتمدة تجدر الإشارة إلى أن النادي مدفوع بالحاجة إلى التأقلم مع الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي في هذه الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها”.

وتابع، تقرر “تقصير مدة العمل اليومي بسبب الظروف الحالية وإجراءات الحماية المعتمدة ونتيجة لذلك تخفيض نسبي للرواتب المنصوص عليها في العقود”، كما جعل النادي منشآته تحت تصرف مسؤولي الصحة في حكومة كتالونيا.

يذكر أن إسبانيا فرضت الحجر الصحي يوم 14 مارس مع السماح للمواطنين بترك منازلهم للقيام بالأعمال المهمة فقط، ومن المتوقع تمديد هذه الفترة بعد انتهاء المهلة الأولى والتي كانت لمدة 15 يوما.

وشهدت إسبانيا ثاني أسوأ انتشارا للوباء في أوروبا بعد إيطاليا وتجاوز عدد الوفيات أربعة آلاف شخص بالإضافة إلى إصابة أكثر من 56 ألفا.