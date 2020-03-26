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طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يرسل باقة شكر لوزير الداخلية لتنفيذ الحظر ببراعة واقتدار

كتبت بسنت طارق 

وجه الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين و رئيس تحرير بوابة التايم المصرية باقة شكر وتقدير الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل ضباط الشرطة والافراد والجنود القائمين علي تنفيذ قرار حظر التجوال في اطار مواجهة مخاطر فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقال طارق درويش ان نجاح تطبيق الحظر يرجع لوعي الشعب المصري وادراكه خطورة الموقف وحسن تعاونه مع جهاز الشرطة .

واضاف رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية كبيرة وان ازمة كورونا اكدت بما لايدع مجالا للشك ان الرئيس السيسي و معه حكومة مصطفي مدبولي  يعملون بتفاني واخلاص بارادة تنم عن قيادة سياسية واعيه وحكومه تعمل باخلاص لصالح الشعب المصري

 

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