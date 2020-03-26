راجي سعد: يتبرع بجهاز كاشف حرارة للوحدة الصحية بكفرشكر بمبادرة أحمي نفسك” أحمي بلدك .

السيد يوسف

فى إطار التعاون الشعبي المدني مع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية والمختصة فى مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا العالمي ، قام ” راجي سعد مصطفى ” ابن مركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية بالتبرع بجهاز كاشف حرارة للوحدة الصحية لمدينة كفر شكر برئاسة الدكتورة مني عطية مدير الوحدة بحضور الدكتور بكري السعيد وكيل الإدارة ، وخالد جرامون مدير الإدارة التعليمية بكفرشكر ، جاء ذلك خلال ترسيخ وتحقيق أهداف مبادرة « إحمي نفسك احمي بلدك » .

قال ” راجي” مبادرة “احمي نفسك.. احمي بلدك” لمواجهة فيروس كورونا بمركز ومدينة كفرشكر ، تهدف المبادرة الي نشر الثقافة الصحية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس ، بالإضافة إلى توزيع المطهرات على البسطاء من الأهالي ، وأوضح” راجي ” أنه تم تدبير 10 الاف عبوة محلول الكلور المطهر سيتم توزيعهم على المنازل لقيام الأسر بتطهير أنفسهم ومنازلهم من الداخل ، لافتا إلى تقديم العديد من الأعمال الوقائية لأبناء المركز بالمجان .

وأشار إلى معاونه أجهزة الدوله الصحية بتوفير جهاز كاشف قياس حرارة تم تسليمه اليوم للوحدة الصحية مساهمه لتسهيل عملية الكشف الأولي عن الحالات المصابة بالفيروس كورونا ، مؤكدا أن ذلك الجهاز هو الجهاز الأول والوحيد على مستوي مديرية الصحه بالمحافظة .

يشارك في المبادرة الإدارة التعليمية بكفرشكر برئاسة «خالد جرامون» مدير الإدارة ، وأكد ” جرامون ” على أن الإدارة حرصت على التعاون مع أبناء كفرشكر فى مكافحة الفيروس بتكوين فرق متعددة من الشباب للقيام بأعمال تطهير المدارس من الداخل ، بالإضافة إلى القيام بتطهير البيئة المحيطة بالمدارس والشوارع والميادين والطرق العامة بالمدينة ، حرصًا على سلامة المواطنين داخل المركز والمدينه .