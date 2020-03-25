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هام وعاجل .. وفاة وزجير الدفاع السوداني أثناء زيارته لجنوب السودان

وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن، الأربعاء، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وفق وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن العميد الحسن قوله: «إن وزير الدفاع السوداني وافته المنية، إثر تعرضه لأزمة قلبية بدولة جنوب السودان».

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام سودانية أنباء عن وفاة وزير الدفاع السوداني بدولة جنوب السودان.

وقال موقع «راكوبة نيوز»، السوداني، إن الفريق أول ركن جمال الدين عمر، توفي بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية.

وأضاف الموقع ذاته وفقا لمصادر تحدثت إليه، أنه من المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم.

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