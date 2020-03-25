محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بمدينتي بنها وكفر شكر ويشن حملة واسعة على الكافيهات والنوادي المخالفة لقرار الغلق الكلي

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم بعمل جولة ميدانيه بمدينتي بنها وكفر شكر للإطمئنان علي حالة النظافة والإشغالات وعدم وجود أي تجمعات أو أسواق عشوائية أو مخالفات لقرارات السيد/ رئيس مجلس الوزراء أمس بخصوص الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، والتي من بينها إغلاق لجميع المقاهي والكافيهات والملاهي والنوادي الليلية غلقا كليا طوال مدة الحظر والتي بدأت من اليوم وتستمر لمدة أسبوعين، حيث قام الهجان بجولة ميدانية بشوارع المدينتين وأسفرت عن تحرير 20 محضر لعدد من الكافيهات والنوادي لعدم التزامهم بقرار الغلق الكلي،

مناشدا جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش بجميع المراكز مع توعية المواطنين لضمان تطبيق قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات وفض أي تجمعات.

و قد أكد أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .