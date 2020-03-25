راجي سعد: 10الاف زجاجة كلور لأهالي كفر شكر بالمجان.

السيد يوسف

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من أزمة انتشار فيروس كورونا القاتل والذي ضرب العالم بالكامل ، وقيام مؤسسات الدولة كافة فى مواجهة تلك الفيروس الخطير وهذا لحماية المواطنين من جراء تفشي المرض بينهم ، حيث قدم العديد من كبار رجال الأعمال وقادة الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والأهلية والشباب والأهالي وغيرهم على مستوى الجمهورية تبرعات ومساهمات فى مواد التطهير والتعقيم لمدن وقري المحافظات حرصا منهم مساعده أجهزة الدولة والشعب المصري فى مواجهه تلك الازمه العالميه .

ومن جانبة قام «راجي سعد مصطفي» أحد أبناء مركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية بمبادرة توزيع محلول الكلور المطهر على الأسر البسيطة التى لا تستطيع البحث عنه والحصول علية ، وهذا بالمجان وذلك على مستوى قري مركز ومدينة كفرشكر .

وقال ” راجي ” سيتم توزيع عدد 10 الاف من عبوات الكلور المطهر على كل الأسر البسيطة التى لا تستطيع الحصول علية فى قري وعزب مركز ومدينة كفرشكر وذلك لحمايتهم من انتشار الأمراض والفيروسات بينهم ، مؤكدا على التوزيع يكون بالمجان ، مساهمه مني لاهلي وأبناء كفرشكر ، مشيرا على أنه حق أصيل على كل فرد يستطيع توفير المعقمات والمطهرات لمواجهه تلك الازمه .

لافتاً سيتم التعاون مع كافة الجمعيات الخيرية والأهلية والتنموية بمركز ومدينة كفرشكر للتنسيق فى الحصول على طريقة الوصول إلى تلك الأسر الاكثر احتياجا لهذه المبادرة ، موضحاً لضمان سهول وصول الدعم إلى مستحقيه الفعلى من الأهالي ، بالإضافة إلى اختيار بعض الشخصيات العامة التى يمكن الوثوق فيها من قرية أن تقوم بتوصيل تلك العبوات المطهرة إلى مستحقيها بجانب مؤسسات المجتمع المدني ، وهذا يهدف إلى سرعه الانتشار فى التوزيع العادل ، وأشار إلى أن هذا العمل خالص لوجه الله دون انتظار كلمه شكر أو مقابل من أى نوع ، مطالبا كل البسطاء من أهالى المركز أن الدعوات الخالصة من القلب لله الواحد الاحد .

ووجه ” راجي ” الشكر والتقدير لكل شباب وأهالي ورجال الأعمال وقيادات وعمال الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة كفر شكر و قيادات الادارت الصحية من اطباء وتمريض ومكافحة الملاريا والأمراض المواطنة بكفرشكر ، وكل من ساهم فى تعقيم وتطهير المدينه والقري التابعة لها حرصا منهم على صحه وسلامه المواطنين من الأهالي والوافدين إليها .