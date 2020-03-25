تأجيل العمل بمحاكم القضاء الاداري حتي 15 ابريل

أصدر المستشار محمد حسام الدين، القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إدارياً، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، حتى ١٥ أبريل المقبل. يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة الصادر في ١٥ مارس الجارى كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة. وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والإطلاع وإستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية .. كتبت هدى إبراهيم بلال