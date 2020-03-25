بريطانيا تعلن ان ولي عهد بريطانيا مصاب بفيروس كورونا ٠

كتبت متي توفيق

اعلنت وسائل إعلام بريطانية اليوم اﻷربعاء من مصدر في مكتب اﻷمير تشالز اكبر ابناء الملكة اليزابيث الثانية ان والي عهد بريطانيا اﻷمير تشالز قد اجرى تحليل بفيروس كورونا يوم اﻷثنين واظهرت نتائج التحليل وجود فيروسات تاجية الذي اصاب آلاف اﻷشخاص في بريطانيا مشيرا ان ولي العهد بريطانيا تشالز الذي يبلغ من العمر 72 عاما بصحة جيدة ويمارس عمله من منزله

في اسكتلندا وانه تحت الحجر الصحي هو وزوجته دوقة كونروال التي اجري لها اختبار فيروس كورونا وتبين عدم اصابتها بالفيروس ولكنها ستقوم بعزل نفسها ﻷربعة عشر يوما وفقا لﻹرشادات الطبية ولم توضح الوسيلة كيف اصيب اﻷمير تشالز