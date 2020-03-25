بالصور حماة الوطن بالدقهلية يقوم بحملة لتطهير المنشآت الحكومية

ايمانا منا بالدور الوطنى للأحزاب و كونها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى و الذى لابد أن يتكاتف الجميع لمؤازرة وطننا فى ظل الأزمة الراهنة والتى تكمن فى التصدى للفيروس المستجد المعروف باسم ” كوفيد -١٩ ” او ” كورونا

” .. تم انطلاق حملة حزب ” حماة الوطن” للتطهير و التوعية فى العديد من انحاء مدينة المنصورة و لعل أبرزها تطهير مؤسسة تربية البنات و كذلك تطهير مؤسسة تربية البنين الاسلامية ؛ كما تم تطهير بعض المؤسسات الحكومية و فى مقدمتها مبنى الإدارة العامة للمرور بالدقهلية بالتعاون مع سيادة العميد / ممدوح الحصى ..مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية الذى عزز من دور حزب حماة الوطن الفعال فى مواجهة تلك الأزمة ؛ و أكد سيادته فى حواره مع السيد المهندس / طارق عبده .. أمين الحزب بالدقهلية أن ما يقوم به الحزب الآن هو الدور المرجو من الجميع ضمن أسس المشاركة المجتمعية فى بناء الدولة .

كما قام أفراد الحملة من أعضاء الحزب بأمانة الدقهلية بتوزيع العديد من عبوات المطهرات و منشورات التوعية على المارة و الموظفين .