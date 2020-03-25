الهجان يقود حملة مساء أمس للمرور على المحلات المخالفه بمدن وقري قليوب والقناطر الخيرية للاطمئنان على إغلاقها

قاد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبيه يرافقه الدكتور /عواد أحمد علي سكرتير عام المحافظة واللواء /خالد جمعة السكرتير العام المساعد واللواء / ضياء الدين عبد الحميد رئيس مجلس مدينة القناطر والاستاذ / حامد طلبه رئيس مجلس مدينة قليوب حملة ليلية مكبرة أمس الثلاثاء للتأكد من التزام المحال بقرار الغلق والاستعداد لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق من الساعه 5 مساءا حتى السادسة صباحا وذلك ابتداءا من غدا الأربعاء .

حيث قام محافظ القليوبية بتفقد شوارع مدينة قليوب وقري ابو الغيط وباسوس بالقناطر الخيرية للاطمئنان على الإلتزام بغلق الكافتيريات والمطاعم وصالات الجيم، موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحلات التي لم تلتزم بقرار الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها حيث تم عمل تحرير 20 محضر غلق لمحلات سايبر ومقاهي مخالفة والمحلات غير المصرح لها بالعمل

وأشار «الهجان» إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وأرواحهم والتى تتمثل فى الاتي :

1. حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة إعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتي الساعة السادسة صباح اليوم التالي .

2. إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص إعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتي الساعة السادسة صباح اليوم التالي .

3. تغلق إبتداء من الساعة الخامسة مساء وحتي الساعة السادسة صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية بكافة صورها مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت لتلك المحال والمراكز مع عدم سريان هذا الغلق علي المخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت الكائنة خارج المراكز التجارية .

4. تغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليليلة وما يماثلها من محال ومنشآت تقدم أنشطة التسلية والترفيه .

5. تغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت تقدم المأكولات علي أن يقتصر العمل بها علي خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط .

6. تعلق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين ( التراخيص – الجوازات – الشهر العقاري – السجل المدني – تراخيص المرور … الخ ) ويستثني من ذلك التعليق مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات التي تحدث خلال تلك الفترة .

7. غلق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية خلال تلك الفترة .