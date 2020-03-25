القائم بأعمال نائب رئيس مجلس مدينة كفرشكر يضرب بقرارات مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية

كتب/ السيد يوسف

كثرت الشكاوى وتعددت الطلبات من أهالى مركز ومدينة كفرشكر بازاله التجمعات البشرية جراء إقامة الأسواق الأسبوعية فى ربوع المركز بالرغم من وجود قرارات وزارية ومحافظ ، الا وان القائم بأعمال نائب رئيس المدينة يقوم بضرب تلك القرارات ، ولا يتحرك الا بوصول شكاوي غرفة عمليات المحافظة بالإضافة إلى واتس اب شكاوي المحافظة .

ندد أهالي مدينة كفرشكر بإقامة السوق الأسبوعي الذي يقوم بصفة مستمرة مساء يوم السبت وينتهي مساء يوم الأحد ويعاد مساء يوم الأربعاء وينتهي مساء يوم الخميس ، وهذا دون اتخاذ إجراء من الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة كفر شكر .

طالبت الأهالى محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بضرورة محاسبة القائم بأعمال نائب رئيس المدينة على الإهمال والتكاسل والتخاذل لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية بازاله التجمعات البشرية والأسواق الشعبية الأسبوعية ، حرصا على سلامة وصحة المواطنين من جراء تفشي المرض القاتل كورونا .