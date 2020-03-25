اعلام القليوبية: ارشادات هامة لأيام حظر التجوال

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات بأنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 ولمدة اسبوعين، سيتم تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشان حظر التجوال لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) حفاظا على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وأضاف مدير عام اعلام القليوبية في بيان اعلامى صباح اليوم اهم ارشادات لمواطنى القليوبية خلال ايام الحظر فى ضوء قرارات مجلس الوزراء، وتتضمن الارشادات ضرورة التحرك من مكان عملك مبكرا لتصل منزلك قبل السابعة مساء حتى لا يطبق عليك الحظر وأنت فى الطريق، إذا كنت تستخدم المواصلات العامة أو المترو، راع مواعيد الوسائل التى تستخدمها مع العلم أن آخر رحلة للمترو تنطلق 5.30 مساء وأول رحلة تنطلق 5.30 صباحا، كافة رحلات القطار تغيرت مواعيدها، بحيث لن تسير قطارات على القضبان أثناء الحظر، اشتر كافة احتياجاتك قبل ساعات الحظر، لأن كافة المحال مغلقة من الخامسة مساء، لا تذهب إلى المصالح الحكومية، لأن كافة خدماتها للمواطنين متوقفة لمدة أسبوعين واعتمد على أوراقك الحالية حتى لو كانت منتهية، كافة المطاعم والكازينوهات والنوادى مغلقة، فلا تذهب إليها حتى خدمة الدليفرى لا تعمل أوقات الحظر، البنوك عدلت مواعيدها لتصبح من 8.30 صباحا حتى 2 ظهرا.

وناشد الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية ابناء المحافظة بضرورة تحمل المسئولية وتنفيذ كافة الاجراءات والقرارات حفاظا على سلامة الجميع مع التاكيد على اهمية عدم الخروج من المنزل الا للضرورة