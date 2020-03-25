أخبار مصرعاجل

اعلام القليوبية: ارشادات هامة لأيام حظر التجوال

اعلام القليوبية: ارشادات هامة لأيام حظر التجوال

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات بأنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 ولمدة اسبوعين، سيتم تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشان حظر التجوال لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) حفاظا على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وأضاف مدير عام اعلام القليوبية في بيان اعلامى صباح اليوم اهم ارشادات لمواطنى القليوبية خلال ايام الحظر فى ضوء قرارات مجلس الوزراء، وتتضمن الارشادات ضرورة التحرك من مكان عملك مبكرا لتصل منزلك قبل السابعة مساء حتى لا يطبق عليك الحظر وأنت فى الطريق، إذا كنت تستخدم المواصلات العامة أو المترو، راع مواعيد الوسائل التى تستخدمها مع العلم أن آخر رحلة للمترو تنطلق 5.30 مساء وأول رحلة تنطلق 5.30 صباحا، كافة رحلات القطار تغيرت مواعيدها، بحيث لن تسير قطارات على القضبان أثناء الحظر، اشتر كافة احتياجاتك قبل ساعات الحظر، لأن كافة المحال مغلقة من الخامسة مساء، لا تذهب إلى المصالح الحكومية، لأن كافة خدماتها للمواطنين متوقفة لمدة أسبوعين واعتمد على أوراقك الحالية حتى لو كانت منتهية، كافة المطاعم والكازينوهات والنوادى مغلقة، فلا تذهب إليها حتى خدمة الدليفرى لا تعمل أوقات الحظر، البنوك عدلت مواعيدها لتصبح من 8.30 صباحا حتى 2 ظهرا.
وناشد الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية ابناء المحافظة بضرورة تحمل المسئولية وتنفيذ كافة الاجراءات والقرارات حفاظا على سلامة الجميع مع التاكيد على اهمية عدم الخروج من المنزل الا للضرورة

Post Views: 64
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعة واحدة
524

اسرائيل :وفاتان بفيروس كورونا و47 إصابة جديدة ليصل اﻹجمالي اﻹصابات الى 2030

منذ ساعتين
555

الهجان يقود حملة مساء أمس للمرور على المحلات المخالفه بمدن وقري قليوب والقناطر الخيرية للاطمئنان على إغلاقها

منذ ساعتين
637

راجي سعد: 10الاف زجاجة كلور لأهالي كفر شكر بالمجان.

منذ 11 ساعة
571

بالصور حماة الوطن بالدقهلية يقوم بحملة لتطهير المنشآت الحكومية

Don`t copy text!