اسرائيل :وفاتان بفيروس كورونا و47 إصابة جديدة ليصل اﻹجمالي اﻹصابات الى 2030

كتبت منى توفيق

اعلنت وزارة الصحة اﻹسرائلية اليوم اﻷربعاء وفاة شخصين في إسرائيل و47 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 37 في حالة حرجة ليصل اجمالي اﻹصابات الى 2030 حالة وتعافي 58 من المصابين واوضحت الوزارة ان الشخصين االمتوفين اليوم شخص يبلغ من العمر 67 في مستشفى شبيا لدية امراض مزمنه اما المريض اﻵخر لم تذكر الوزارة تفاصيل عنه وكانت اسرائيل اعلنت عن وفاة 3 اشخاص بالفيروس خلال 24 ساعة الماضيين لتسجل اليوم 5 وفيات وفي غضون ذلك ذكرت صحيفة يديعون احرونوت اﻹسرائيلية ان جكومة تصريف اﻷعمال برئاسة بنيأمين نتنياهو وافقت اليوم على فرض مزيد من العقوبات لمنع إنتشار فيروس كوفيد 19 تدخل حيز التنفيذ تتضمن تقيد حركة النتقل اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم حتى الساعة 6 صباحا عدم مغادرة السكان منازلهم بإستثناء الغذاء والدواء .