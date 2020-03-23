بناء على توجيهات السيد الاستاذ الدكتور/رئيس مجلس الوزراء…… محافظ القليوبية يقرر ايقاف التعامل مؤقتا بجميع خدمات اصدار التراخيص

بناء على توجيهات السيد الاستاذ الدكتور/مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيورس كورونا المستجد، قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بايقاف التعامل مؤقتا بجميع خدمات اصدار التراخيص التى تقدمها الادارات الهندسية بالوحدات المحلية والتى تستلزم الاتصال المباشر بين طالب الخدمة والوحدة المحلية ويسرى هذا الايقاف اعتبارا من اليوم وحتى 31 مارس 2020

ولا يخضع للايقاف المنصوص عليه بعاليه اعمال لجان المنشات الايلة للسقوط وكذا اعمال واجراءات التعامل مع الحالات التى تمثل خطورة

كما يتم ايقاف كافة المواعيد المقررة قانونا والخاصة باجراءات اصدار الترخيص المشار اليها محل الايقاف ولا تحتسب فترة الايقاف ضمن المدد المقررة قانونا

وناشد المحافظ ابناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كاحد اهم الاجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كاجراءات احترازية.