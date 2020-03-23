كورونا ترفع عدد اﻹصابات الى 35 الف حالة في الولايات المتحدة

كتبت منى توفيق

اعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع عدد اﻹصابات بفيروس كورونا الى 35 الف حالة في الولايات المتحدة التي تسجل ثالث اكبر عدد ﻹصابات بفيروس كوفيد 19 بعد الصين وايطاليا

في الوقت نفسه اعلن ترمب نشر الحرس الوطني في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن لمواجهة فيروس كورونا حيث تم نشر 7 اﻻف عنصر من قوات الحرس الوطني في جميع الولايات موضحا ان هذه العملية تجرى على حساب السلطات الفدرالية

كما امر ترمب وكالة ادارة الطوارئ اﻷمريكية بإنشاء مستشفيات فيدرالية مخصصة لحالات الطورئ تسع 1000 سرير في ولاية نيويورك و 2000 سرير في كاليفورنيا و 1000 سرير في ولاية واشنطن بعد ارتفاع حالات اﻹصابة في 3 ولايات تعتبر

من اكبر المدن الأميركية من حيث عدد السكان الى 8 اﻷف والوفيات الى 60

ومن جهته قال عمدة مدينة نيويورك الاميركية بيل دي بلازيو ان إنتشار فيروس كورونا في المدينة سيزداد سوء مع الضرر المتفاقم بسبب العجز في المستلزمات الطبية واضاف دي بلازيو امس الى انه نحن على بعد عشرة ايام من رؤية نقص على نطاق واسع مشددا على انه اذا لم نحصل على اجهزة تنفس صناعي فإن الناس سوف تموت وجاء ذلك بعد تصريح ترمب بأن مدينة نيويورك منطقة كوارث بعد ان اصبحت بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة

كان عدد اﻹصابات امس اﻷحد 32 الف إصابة في حين توفى اكثر من 100 شخص ليصل لنهاية اليوم الى 400 شخص وبرغم من ذلك يصر ترمب على ان الوباء يمكن اﻹنتصار عليه في اسرع وقت مما يعتقد الكثيرون .