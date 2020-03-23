عاجلمحافظات

أمطار الخير علي القليوبيه مياه الأمطار روت الأراضي التي لا تصلها مياه الترع

أمطار الخير علي القليوبيه
مياه الأمطار روت الأراضي التي لا تصلها مياه الترع

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

صرح المهندس حسن زايد وكيل وزاره الزراعه بالقليوبيه بأن مياه الأمطار التي هطلت علي الأراضي الزراعيه بالقليوبيه روت الأراضي التي كانت تعاني من العطش والجفاف في نهايات الترع ببعض القري بالمحافظه وأصبح الأراضي خضراء ولاتحتاج الي مياه في الوقت الحالي .
أضاف بأن مياه الأمطار حملت الخير

لبعض الأراضي والمزارعين الذين أنتظروها لري أراضيهم مشيرا الي أن المديريه قامت بأتخاذ أجراءات أستباقيه قبل موجه الامطار من خلال غرفه عمليات بالأدارات الزراعيه والمديريه ببنها برئاسته لتوعيه المزارعين بالأرشادات لتصفيه مياه الأمطار الزائد عن حاجه النبات وصرفها في المصارف وقنوات الري الرئيسيه والفرعيه ورش كبريت مكرومي لمساعده النبات علي التغلب علي الرطوبه الزائده .

Post Views: 95
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
572

عاجل .. 10 ألاف كمامه وجوانتي علي المصلين ببنها

منذ 15 ساعة
628

الكاتب الصحفي محمد قاسم : النائب صلاح حسب الله تكفل ب 50 أسرة فى تحدي الخير

منذ 16 ساعة
978

السيسي يُكلف الحكومة بتنفيذ 5 قرارات: علاوات ووقف ضريبة

منذ 16 ساعة
1٬477

محافظ القليوبية يرافقه مدير أمن القليوبية يقود حملة للمرور علي المحلات المخالفة وغلق وتشميع 79 محل ومقهي مخالف لعدم التزامهم بقرار الغلق بشبرا الخيمة

Don`t copy text!