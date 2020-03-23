أمطار الخير علي القليوبيه

مياه الأمطار روت الأراضي التي لا تصلها مياه الترع

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

صرح المهندس حسن زايد وكيل وزاره الزراعه بالقليوبيه بأن مياه الأمطار التي هطلت علي الأراضي الزراعيه بالقليوبيه روت الأراضي التي كانت تعاني من العطش والجفاف في نهايات الترع ببعض القري بالمحافظه وأصبح الأراضي خضراء ولاتحتاج الي مياه في الوقت الحالي .

أضاف بأن مياه الأمطار حملت الخير

لبعض الأراضي والمزارعين الذين أنتظروها لري أراضيهم مشيرا الي أن المديريه قامت بأتخاذ أجراءات أستباقيه قبل موجه الامطار من خلال غرفه عمليات بالأدارات الزراعيه والمديريه ببنها برئاسته لتوعيه المزارعين بالأرشادات لتصفيه مياه الأمطار الزائد عن حاجه النبات وصرفها في المصارف وقنوات الري الرئيسيه والفرعيه ورش كبريت مكرومي لمساعده النبات علي التغلب علي الرطوبه الزائده .