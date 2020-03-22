الكاتب الصحفي محمد قاسم : النائب صلاح حسب الله تكفل ب 50 أسرة فى تحدي الخير

محمد قاسم : النائب صلاح حسب الله تكفل ب 50 أسرة فى تحدي الخير

القليوبية: السيد يوسف

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لمجلس النواب ورئيس حزب الحرية المصري عن قبوله تحدى الخير من خلال مبادرة خاصة اطلقها الكاتب الصحفي محمد قاسم باليوم السابع ، تهدف إلى تكفل أسر فقيرة ويكون أبطالها نواب البرلمان المصري .

ومن جانبة قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب سأتكفل ب 50 أسرة فقيرة من أهالي دائرة حى غرب شبرا الخيمة ، حيث أعلن عن تحديه لكل من الدكتور وحيد قرقر عضو مجلس النواب والمستشار مرتضي منصور عضو مجلس النواب والفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية والإعلامى طارق علام للتكفل بعدد أكبر من الأسر .

وأعرب” قاسم ” عن سعادته على انضمام الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب المصري وقبوله التحدى ، مؤكداً على سعيه فى توسيع دائرة تحدي الخير لنواب مصر من أجل توسيع دائرة المساعدة للأسرة الفقيرة والمتوسطة فى الدخل المحدود ، وهذا تخفيفا على كاهل تلك الأسر فى ظروف المعيشة الصعبة ، مشيراً إلى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد في أزمة كورونا القاتل .