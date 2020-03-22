السيسي يُكلف الحكومة بتنفيذ 5 قرارات: علاوات ووقف ضريبة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من السيدات المصريات من مختلف المجالات، اليوم الأحد، في قصر الاتحادية، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

وخلال اللقاء، علّق الرئيس السيسي على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مضيفا “لم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أزمة بهذا الحجم، إذ إن الفيروس انتشر في أكتر من 177 دولة، وتأثيراته من المتوقع أن تكون كبيرة جدًا، وأتصور أن شكل العالم سيكون مُختلفا عن قبل هذا الأمر، والتأثير الاقتصادي سيكون عميقًا جدًا حتى مع الدول التي استطاعت أن تحتوي هذا المرض”.​