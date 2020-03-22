التزاما لقرارات الدولة بمنع الفاعليات : مستقبل وطن ببنها يكرم الأمهات المثاليات بمنازلهم

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

قامت أمانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن بناء على تعليمات النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية بتكريم عدد من الامهات المثاليات بمدينة بنها وذلك بالذهاب اليهم فى منازلهم وتقديم الهدايا والدورع لهم كتكريما لهم من حزب مستقبل وطن لما قدموه تجاة ابنائهم وتحملهم الكثير من الصعاب من أجل تربية وتعليم ابنائهم .

وجدير بالذكر ان هذا التكريم والذى تم بالمناذل يأتى التزاما من حزب مستقبل وطن لقرارات الدوله المصرية بمنع اى تجمعات او إقامة فاعليات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات