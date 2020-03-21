ردا علي ما نشرته الوطن بوجود قرار ازالة له..المنزل المنهار في شبرا الخيمة مقدم بشأنه بلاغات تفيد تورط وريث في هدمه لبناء برج سكني ووصادر له قرار ترميم تم وقفه بتظلم لتنفيذ اسقاطه

كتبت بسنت طارق

نشر موقع جريدة الوطن خبرا يتصمن سقوط منزل بالفرنواني بشبرا الخيمة وشمل الخبر التنويه ان المنزل المنكوب صادر له قرار ازالة علي غير الحقيقة.

وكانت التايم المصرية قد سلطت الضوء علي كارثة التخطيط لهدم المنزل وبناء برج سكني بدلا منه وتورط احد الورثة ويدعي بركات احمد بركات ونجله احمد في اعدادسيناريو لهدم العقار وهو ما اكدته شقيقة الجاني في محضر الشرطة والذي تحرر باشراف العميد صمويل مأمور قسم اول شبرا الخيمة ان شقيقها هدم اعمدة هامة تحمل المنزل و وانه فتح المياه لتذيب الجدران وسرعة تنفيذ مخطط الهدم لبناء برج سكني بدلا منه بالتنسيق مع مجموعة من الخارجين علي القانون و الذين تربطهم علاقات وطيدة ببعض ضباط الشرطة و الموظفين بالحي لاتمام الجريمة بنجاح .

واكد اكد السكان في المحضر رقم 1803 اداري اول شبرا الخيمة لسنة 2020 ان بركات ةنجله نفذا الواقعة في ظل تواطؤ المسئولين عن حي غرب شبرا الخيمة المعنين بالامر حيث ان المنزل قد صدر له قرار ترميم وقاد المشكو في حقه بعمل تظلم لوقف قرار الترميم عن طريق موظف بالحي وكحامي متخصص في قضايا الكيف والتي تربط بين فريق اتمام اسقاط المنزل ليخرج السكان و المتضررين صفر اليدين ولتتحق امان الجاني ونجله في الوصول للثراء السريع .

وعلمت التايم المصرية ان المحامي الذي خطط مع الجاني لهدم المنزل قد وعده بانه قام بتضبيط كل شئ حسب الخطة وان جهود السكان و محاولات الدفاع عن حقوقهم ستبوء بالفشل لانه علي علاقة وطيدة بالمعنيين بحي غرب مرددا عبارة كله تحت السيطرة.