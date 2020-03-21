بعد سقوطه بساعات.. وريث منزل الفرنواني استخدم مادة مذيبة علي الاعمدة للإسراع في إسقاطه لتحقيق حلم الثراء ومحاولات من مسئولين متواطئين لإخفاء الجريمة علي مدير الأمن ومحافظ القليوبية

كتبت بسنت طارق

كما توقعت التايم المصرية سقط منزل الفرنواني والذي خطط لسقوطه احد الورثة الحالمين للثراء كما أشارنا أول امس.

كان سكان العقار رقم ١شارع بدران قد تقدموا بالعديد من البلاغات الي رئيسه حي غرب ومديرة الإدارة الهندسية بأن بركات احمد بركات ونجله احمد قد قاما بهدم أعمدة أساسية تحمل العقار لإتمام مخطط سرعة هدم المنزل..ولم تتحرك الأجهزة المعنية بشأن البلاغ في تواطؤ غير مسبوق لتدخل أحد المحامين وعلاقته بعدد من موظفي الحي المساعدين في خطة هدم المحكمة.

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والمفاجأة المثيرة ان شهود العيان أكدوا أن صاحب العقار استعان بمواد مذيبة للاعمدة ونتيجة ذلك سقط العقار بطريقة دينامكية اتمت السقوط علي طريقة الإسقاط بالديناميت.