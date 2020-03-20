لليوم الثانى على التوالى حملات مكثفة لمستقبل وطن بالقليوبية لتعقيم الشوارع وتوزيع المنشورات لمواجهة الكورنا بمدن القليوبية

لليوم الثانى على التوالى حملات مكثفة لمستقبل وطن بالقليوبية لتعقيم الشوارع وتوزيع المنشورات لمواجهة الكورنا بمدن القليوبية

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، حملات مكثفة في عدد من مراكز المحافظة لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على الأهالي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب.

البداية صباحا كانت داخل حي شبرا الخيمة حيث قامت أمانه المحافظه بتوزيع مطبوعات توعوية وكمامات على المواطنين، والمارة وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وشاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز قليوب بالتعاون مع أمانه الإسكان و المرافق، برئاسة النائب عاطف ناصر أمين الحزب بمحافظه القليوبيه ، بتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والشوارع، وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقام شباب أمانة الحزب في الرش والتعقيم وتوزيع مطبوعات توضح الوقايه من فيروس كرونا .

وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز قليوب، برئاسة النائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بالمحافظة، بتطهير وتعقيم المدارس بمركز ومدينة قليوب، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقد شارك شباب الحزب بالأمانة في الرش والتعقيم داخل المدارس، وتوعية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وقامت أمانة المرأة بطوخ تحت رعاية عزيز سابق أمين الحزب بطوخ في المبادرة التي أطلقها الحزب لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعنوان ” صحة أولادنا ” .

وقد شاركت سيدات الأمانة في توزيع المنشورات والمطبوعات التوعوية علي السيدات للتوعية بفيروس كورونا .

واشار امين الحزب بطوخ ان تلك الحملة تعتبر الثالثة التي اطلها الحزب في هذا الشأن فسبقتها حملتين بالامس لتوزيع المطهرات والمواد المعقمة علي المواطنيين والاطفال والمحال التجارية مجانا و حملة لتوعية المواطنين بالشارع عن طرق الوقاية.

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واستمرت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز قليوب، منذ الصباح حتى تمام الساعة في تطهير وتعقيم المساجد والكنائس والشوارع، وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقد شارك شباب الحزب بالأمانة في الرش والتعقيم وتوزيع مطبوعات توضح الوقايه من فيروس كرونا .

وفي شبين القناطر ، وتنفيذا لتعليمات النائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بالمحافظة، قامت أمانة الحزب بحملة مكثفة لتطهير وتعقيم المساجد، والاستعداد التام لصلاة الجمعة، غدا، والحرص على تطهير وتعقيم المساجد نظرا لتوافد المصلين بأعداد كبيرة لأداء الصلاة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

و شارك شباب الأمانة في الرش والتعقيم وتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الفيروس.

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واستمرت مركز شبين القناطر ، بحملة مكثفة لتطهير وتعقيم المساجد، والاستعداد التام لصلاة الجمعة، غدا، والحرص على تطهير وتعقيم المساجد نظرا لتوافد المصلين بأعداد كبيرة لأداء الصلاة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

واختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة الخصوص، حملات في هذا اليوم بتطهير وتعقيم الشوارع، وكذا تم تعقيم المساجد، للاستعداد لإداء صلاة الجمعة غدا، ونظرا لتوافد أعداد كبيرة من المصلين حرصت أمانة الحزب على التعقيم، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد شارك شباب الحزب بالأمانة في رش بعض شوارع المدينة وبعد الباصات، وتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الفيروس.

وطالب رشاد أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة “حياة كريم