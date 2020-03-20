حمله لتعقيم المساجد والكنائس لمستقبل وطن بمدينة بنها بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية والاوقاف بالقليوبية

حمله لتعقيم المساجد والكنائس لمستقبل وطن بمدينة بنها بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية والاوقاف بالقليوبية

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب

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أطلقت أمانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن حمله كبرى لتعقيم عدد من المساجد الكبرى وبعض من الكنائس داخل مدينة بنها وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية وباشراف إدارة مكافحة ناقلات الأمراض تنفيذا لتعليمات النائب عاطف ناصر أمين الحزب بمحافظة القليوبية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب

بدأت الحمله فى الثامنة صباحا بأكبر مسجد داخل مدينة بنها وهو مسجد ناصر بمنطقة الفلل وبعدها تم الانتقال لتعقيم مساجد أخرى وهى مسجد عمر بن الخطاب ومسجد إبراهيم مرسى ومسجد الظاهر ومسجد الصحابة ومسجد أبو قمر ومسجد عبد المنعم رياض ومسجد الفاروق ومسجد الحرس الوطنى وبعد الانتهاء من هذة المساجد تم الانتقال الى بعض من الكنائس التى تم تعقيمها أيضا ومنها كنسية السيدة العذراء بمنطقة العادلى بمدينة بنها

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات.