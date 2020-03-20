ترمب إغلاق الحدود مع كندا والمكسيك لمنع انتشار فيروس كورونا

كتبت منى توفيق

قرار الرئيس اﻷمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل إغلاق العديد من المدارس واوقف دفع القروض باﻹضافة الى تغير موعد تحصيل الضرائب وقال نعمل مع كندا والمكسيك لمنع انتقال فيروس كورونا الى امريكا الشمالية عبر المهاجرين وذلك من خلال السفر الغير ضروري واشار ترمب الى دراسة إعطاء المواظفين اجازات مدفوعة اﻷجر في إطار اجراءات احترازية للحيلولة من انتشار فيروس كورونا

ومن جهته اكد وزير خارجيته مايك بومبو ان اغلاق الحدود مع كند ا دخل حيز التنفيذ اليوم

كما اعلن حاكم ولاية نيوريوك انه سيصدر اليوم امر بإبقاء موظفي الحكومة بالولاية في منازلهم بإستثناء الخدمات اﻷساسية عقب ارتفاع اﻹصابة بفيروس كورونا في نيوريوك الى 4152 باﻹضافة الى وفاة 27 شخصا جراء اﻹصابة بالفيروس