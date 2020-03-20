اعلام القليوبية يحذر من الانسياق وراء شائعات كورونا

إعلام القليوبية يحذر من الانسياق وراء شائعات كورونا

أهاب الدكتور رمضان عرفة مديرعام الادارة العامة لاعلام القليوبية مواطنى القليوبية بضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم إطلاقه من شائعات حول انتشار ڨيروس كورونا المستجد ببعض قرى ومدن المحافظة حيث ان محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان تتعامل بمنتهى الشفافية مع هذا الملف، ولا تخفي شيئاً، من خلال إصدار بيانات رسمية وفق أحدث المستجدات الواردة يومياً، من مختلف الجهات الرسمية والمعنية، وجدير بالذكر ان الادارة العامة لاعلام القليوبية رصدت اليوم الجمعة 5 شائعات عارية من الصحة حول ازمة كورونا تتعلق بمحافظة القليوبية تم تداولها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي

وناشد مدير عام اعلام القليوبية ابناء المحافظة بضرورة تكاتف الجميع مع الجهاز التنفيذى لمواجهة ازمة كورونا والتى تحتاج الى الالتزام الدقيق من الجميع بتعليمات الحكومة من غلق الكافيهات والمطاعم والمقاهى والاندية ومراكز الشباب من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، حفاظا على سلامة الجميع، مشيرا الى ان محافظ القليوبية اعطى تكليفات لوجود خدمات ليلية للقيام بالمتابعة الى جانب متابعة الاسعار للحد من الممارسات التى يمارسها بعض التجار مع توقيع عقوبات رادعة على من تسول له نفسه استغلال هذا الظرف