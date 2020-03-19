هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية ترسل حق الرد لما نشرته التايم المصرية .

السيد يوسف

فى استجابة فورية من محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان لما نشرته صحيفة التايم المصرية حول عزوف قيادات مؤسسات محافظة القليوبية عن قبول طلبات الموظفين وتنفيذ قرار مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية بهذا الشأن ، بعد تلقي الجريدة بعض الشكاوي والاستغاثات من بعض موظفي مختلف مؤسسات الدوله تطالب فيها بحمايتهم والحصول على حقهم فى الإجازة الممنوحة لهم من الحكومه فى ظل الظروف الراهنة من انتشار المرض القاتل كورونا وغلق الحضانات والمدارس ، وهذا لرعاية الأطفال واتخاذ الحذر لحمايتهم من تفشي الأمراض بينهم .

قام المحافظ بالتدخل الفوري لحل الازمه ، وإيماناً من جريدة التايم المصرية باستقبال ونشر حق الرد حول كافة القضايا التى ننشرها ، ننشر حق الرد لهيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية حول ما نشر مساء أمس .

ومن جانبها قامت المهندسة هاله شندي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية بالتواصل مع محرري جريدة التايم المصرية لتقديم حق الرد وما يفيد من اتخاذ إجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري رقم 719لسنه 2020 بشأن منح الموظفين من السيدات المعلين لاطفال أقل من عمر 12 عاماً بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنه مثل السكر والضغط والفشل الكلوي والقنصر وغيرها ، تنفيذا لقرار محافظ القليوبية رقم 262 لسنه 2020 بشأن تنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء .

واكدت” شندي ” على حرص الهيئة فى تنفيذ قرارت الحكومه المصريه والقيادات التنفيذية وهذا فى إطار القانون واللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والداخلية للهيئة ، مشيرة إلى قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حول مواجهه انتشار فيروس كورونا القاتل والذي يهدد حياة وأمن المواطنين اجمع .

واوضحت ” رئيسة الهيئة ” أن ما تقدم بطلبات الإجازة وفقاً للقرارات الصادرة والذي ينطبق عليهم الشروط الفعلية ، فور علمهم بسحب سيارات الهيئة المكلفة بتوصيلهم لمواقع العمل ومقر الهيئة بعد قبول طلبهم الإجازة قاموا بسحب طلبات الإجازة المطلوبة .

حق الرد ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ارسلت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة القليوبية المستندات الداله على حق الرد لما نشرته صحيفة التايم المصرية .

اكدت المستندات قيام هيئة الأبنية التعليمية بقبول عدد 24 طلب إجازة مقدمه من السيدات المعلين للاطفال التى يقل عمرهم عن 12 عام مدعومة بكافة المستندات الداله على صحة كلب الإجازة ، بالإضافة إلى قبول عدد 18 طلب من أصحاب الأمراض المزمنه .

وقالت المهندسة هاله شندي رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية فى حق الرد

أن الهيئة لا تتخاذل ولا تتهاون مع أي إجراء أو قرار يصدر وذلك وفقاً للقانون واللوائح ، وتؤكد على التوزيع العادل بين الموظفين القائمين على العمل المدني حرصاً منها على عدم إهدار المال العام المتواجد فى صورة مشاريع قائمه على أرض القليوبية ، مشيرة إلى ضرورة تواجد مهندسين وفنيين بكل مشروع لمباشرة العمل ومراقبة التنفيذ فى كافة الأعمال حرصا منها على سلامه وأمن المنشاءات التى تقام وكذلك على المال العام للدوله من الإهدار ، فى ظل غياب المهندسين المشرفين على الأعمال .