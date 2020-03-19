لليوم الثاني على التوالي محافظ القليوبيه يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومصادرة الشيشة بمدينتي طوخ وقها

فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة فى هذه المرحلة لمنع انتشار و نقل فيروس كورونا قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية مساء امس الاربعاء يرافقه اللواء /خالد جمعة السكرتير العام المساعد والعميد/ محمد جابر مدير مرافق القليوبية والأستاذ / محمد خيري رئيس مجلس ومدينة طوخ والأستاذة / أمل فوزي رئيس مدينة قها يرافقهم لجنة مشكلة

من ( مديرية الصحة ،مديرية التموين ،والصحة المهنيه ،التفتيش ،ومسئول التراخيص ) حيث قام الهجان بحملة مكبرة على المقاهي والمطاعم والكافتيريات لمصادرة الشيشه حيث شدد المحافظ على تطبيق الاشترطات الصحية والوقائية

ومن جانب آخر شدد الهجان على متابعة الأسواق لضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو أى مظاهر استغلال للمواطنين بتجارة السلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بدون مبرر . وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر من قبل مرافق القليوبية ( ١٧ محضر إشغال طريق ، ٩ محاضر نظافة عامه ، ٦٠ إزالة فورية ،١٦ إزالة وصلات كهرباء ، ) كما تم ضبط ١٢ مخالفة

من قبل السلامة والصحة المهنية، تم ضبط ١٤ منشأة بهم مخالفات ( تخزين ، النظافة العامة) وأيضا تم ضبط ١٥ مخالفة من قبل مكتب العمل ( كعب عمل ، مواعيد العمل ،كارنيهات مزاولة المهنة ) كما تم ضبط (١٠ محاضر تشغيل عمال بدون شهادات صحية ،٧ محاضر نقص إرشادات صحية ) من قبل مديرية الصحة بالقليوبية.