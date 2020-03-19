مبادرة أمانة المرأة بحماة الوطن بالبحيرة لطرق الأبواب للتوعية الصحية

البحيرة : سعيد شتا

اقيمت مبادرة أمانة المرأة بحماة الوطن بالبحيرة لطرق الأبواب للتوعية الصحية برعاية محمود أشرف أبو النضر مساعد رئيس الحزب والمنسق العام لقطاع البحيرة والدكتور فضل الله محمد إسماعيل أمين عام الحزب بمحافظة البحيرة ومحمد الحوفي أمين التنظيم وكشفت محاسن مخلوف أمينة المرأة بالمحافظة عن تفاصيل مبادرة قامت بها أمانة المرأة للتوعية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن سبب إطلاق هذه المبادرة عامة وإلى المرأة خاصة أنها تمثل العمود الفقرى والتي تربى الأبناء وترعى المنازل، وبالتالي من المهم للغاية توعيتها بطرق الوقاية من المرض.وتم توزيع بطاقات علاجية( مشروع التكافل الصحي ) بتكلفة مخفضة لجميع الحالات التي تحتاج إلي رعاية وقد شارك في المبادرة اكثر من ( ١٧ ) طبيب وعدد ( ٧ ) معامل بالإضافة إلي مركزين للأشعة وعدد ( ٢ ) صيدلية .. في لفتة إنسانية وتعاون علي قلب رجل واحد لتخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطن البحراوي*

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة جاءت بالتنسيق مع أمانة الدلنجات برعاية رضا الهنداوي وهيئة مكتب امانة الدلنجات وبدعم كامل وفعال لأمانة المرأة بجميع مراكز المحافظة ..

وأكد فضل الله أمين عام حماة الوطن بالبحيرة إلي إن الحملة تتضمن التوعية بأعراض فيروس كورونا وخطورته بجانب طريقة الوقاية منه، والتي تتضمن الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين جيدا، بجانب نظافة المنزل بشكل جيد، وبالابتعاد عن المصافحة والتقبيل، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أشادت بطريقة تعامل مصر مع فيروس كورونا وطرق مواجهة مصر له.

وأوضح أن الأبحاث مازالت جارية لاكتشاف علاج لفيروس كورونا وأمس كانت تجرى أول تجربة للقاح أمريكى سيتوفر بعد عام في حال نجاحه.