عاجلمحليات

شاهد بالصور .. مدينة طوخ تتحدى كورونا

مدينة طوخ تتحدى كورونا

كتب:اسلام عفيفى

منذ ايام وبعد صدور قرارات الحكومه بإتخاذ جميع الاجراءت والتدابير اللازمه لمحاربه فيروس كورونا وشباب طوخ والجهات التنفيذيه بتطبيق قرارات الحكومه وكذلك قرارات ديوان عام محافظة القليوبيه. حيث يقوم عدد من شباب المدينه والقرى التابعه لها بعمليات التوعيه والتعقيم وبمساعدة بعض المتبرعين بالمطهرات ومعدات التطهير وبالحديث معهم قالوا انهم لن يتهاونوا فى حماية بلدهم واهالى مدينتهم من هذا الوباء ومصممون على انحسار هذا الوباء بإذن الله ومن ناحية اخرى تقوم الجهات التنفيذيه بالعمل ليل نهار على تطبيق جميع القرارات الصادره لهم والجدير بالذكر ان محافظ القليوبيه قد اتخذ سابقا عدة قرارات بمنع التجمعات والاسواق وكذلك اقامة حفلات الافراح وسرادقات العزاء وايضا منع تقديم الشيشه بالكافيهات والقهاوى وكذلك منع صالات او محلات البلاى ستيشن .ووضع عقوبات صارمه لمن يخالف ذلك

ز

Post Views: 135
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعتين
542

مبادرة أمانة المرأة بحماة الوطن بالبحيرة لطرق الأبواب للتوعية الصحية

منذ 3 ساعات
566

الحرية المصري بالقليوبية يطلق حملة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا

منذ 3 ساعات
720

هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية ترسل حق الرد لما نشرته التايم المصرية .

منذ 3 ساعات
721

بالصور ..وريث يهدم احد الحوائط الداعمة لمنزل لبناء برج سكني بدلا منه وطرد السكان ..وسكرتير المحافظ يتعهد بانقاذ الموقف

Don`t copy text!