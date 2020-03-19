شاهد بالصور .. مدينة طوخ تتحدى كورونا

مدينة طوخ تتحدى كورونا

كتب:اسلام عفيفى

منذ ايام وبعد صدور قرارات الحكومه بإتخاذ جميع الاجراءت والتدابير اللازمه لمحاربه فيروس كورونا وشباب طوخ والجهات التنفيذيه بتطبيق قرارات الحكومه وكذلك قرارات ديوان عام محافظة القليوبيه. حيث يقوم عدد من شباب المدينه والقرى التابعه لها بعمليات التوعيه والتعقيم وبمساعدة بعض المتبرعين بالمطهرات ومعدات التطهير وبالحديث معهم قالوا انهم لن يتهاونوا فى حماية بلدهم واهالى مدينتهم من هذا الوباء ومصممون على انحسار هذا الوباء بإذن الله ومن ناحية اخرى تقوم الجهات التنفيذيه بالعمل ليل نهار على تطبيق جميع القرارات الصادره لهم والجدير بالذكر ان محافظ القليوبيه قد اتخذ سابقا عدة قرارات بمنع التجمعات والاسواق وكذلك اقامة حفلات الافراح وسرادقات العزاء وايضا منع تقديم الشيشه بالكافيهات والقهاوى وكذلك منع صالات او محلات البلاى ستيشن .ووضع عقوبات صارمه لمن يخالف ذلك

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