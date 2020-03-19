بالصور ..وريث يهدم احد الحوائط الداعمة لمنزل لبناء برج سكني بدلا منه وطرد السكان ..وسكرتير المحافظ يتعهد بانقاذ الموقف

كتبت بسنت طارق

طالب الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس تحرير بوابة التايم المصرية ورئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بسرعة تدخل المسئولين بمحافظة القليوبية لانقاذ منزل من السقوط العمدي و محاولة صاحب العقار هدمه لطرد السكان و بناء برج سكني يحقق احلامه مع الثراء.

اتصل رئيس التحرير بالمهندس عواد سكرتير عام المحافظة و اخبره بخطورة الوضع وعدم اتخاذ اية اجراءات فعلية لانقاذ العقار الذي تعمد احد الوراثة هدمه بازالة احد الحوائط التي تعد اعمدة رئيسية لحمل المنزل وان شقيقة الوريث وهي عفاف احمد بركات ابلغت الجهات المعنية للكشف عن جريمة اسقاط المنزل واتهمت شقيقها بالسعي لهدم العقار عمدا وحملته مسئولية هذا الهدم المشين والذي يحاول به اخلاء المنزل لتحقيق امانيه ببناء برج هو ومجموعة من الشركاء الذين تدور حولهم شبهات عديدة .وقالت في بلاغ سابق للنيابة الادارية ان هناك موظفين تربطهم علاقة بشقيقها يساعدونه علي تحقيق مأربه واتمام الهدم .واشارت في بلاغها انه قد تم فتح المياه داخل المنزل لسرعة اسقاطه .

تعهد سكرتير عام المحافظة بسرعة اتخاذ اجراءات لانقاذ الموقف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال محاولة هدم المنزل بالمخالفة للقانون.

والتايم المصرية تضع بالصور هذة المأساة علي مائدة المسئولين وتشكرهم علي سرعة الاستجابة لانقاذ المنزل من السقوط وطرد الساكن بالحيلة المشينة