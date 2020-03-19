الحرية المصري بالقليوبية يطلق حملة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا

أكد اللواء عبد الرحمن راشد أمين حزب الحرية المصرى بمحافظة القليوبية ، انه بناء على توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والدكتور محمد الفيومي نائب رئيس الحزب والنائب احمد مهنا الأمين العام والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى والقيادات المركزية بالحزب القيام بالتوعية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف راشد انه تم اليوم بدء انطلاق حملة للتوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بتطهير وتعقيم الاماكن العامة والمساجد والكنائس ومحطات السكك الحديدية ومواقف الاتوبيسات والسيارات والمدارس والمحلات التجارية والمنشأت العامة.

وأشار راشد الي انه تم طبع عدد ثلاث الاف نشرة (فلاير) للتوعية بطرق الوقاية من الفيروس وشرح كيفية انتقال المرض وذلك طبقا لما ورد بالنموذج المعد بمعرفة الأمانة العامة (احمى نفسك _ احمى بلدك _ صحتنا مسؤليتنا) وذلك لتوزيعها على المواطنين بالشوارع والأماكن العامة _ كما تم تجهيز أجهزة التعقيم و الرش والمطهرات اللازمة للاستعمال، وذلك من خلال اعداد فرق من شباب الحزب وأعضاء أمانة الخدمات الجماهيرية ولجنة الصحه تحت اشرافنا وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة وذلك لمشاركة الحزب للأجهزة التنفيذية فى الدولة للقضاء على هذا المرض الخطير.