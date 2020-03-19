أصحاب المحال التجارية بالقليوبية: يا محافظ ادفعلنا الإيجار واحنا ملتزمون بالقرار

كتب: السيد يوسف

أصدر محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان كتاب دوري لوحدات المحلية لالمراكز والمدن والقري والاحياء رقم صادر 68بتاريخ 19نلرس 2020 ينص على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري رقم 7400739 لسنة 2020 والذي يتضمن غلق جميع المحال والمراكز التجارية والأندية الرياضية ومراكز الشباب والملاهي المقاهي والكافيهات والحانات والنوادي الليلية بداية من الساعة السابعة مساء حتى الساعة 6 صباحاً من اليوم التالي وذلك حتى نهاية شهر مارس الجاري ، وهذا لمواجهه التحديات لفيروس كورونا والحد من التجمعات البشرية حرصاً على سلامة المواطنين ، وقد استثنا القرار الصيدليات والسوبر ماركت وعمال توصيل الطلبات والمخابز .

وبنفس السياق تنقل صحيفة التايم المصرية الحالة فى الشارع القليوبية نتيجة صدور القرار .

حالة من الغضب تسود بين أصحاب المحال التجارية الأخرى التى شملهم القرار بضرورة الغلق على مستوي مدن وقري وأحياء القليوبية ، قائلين ( هو احنا عارفين نبيع اصلا طول الليل والنهار لما نقلل ساعات العمل بفتح مشارعنا منتاهية الصغر ، طيب لو نفذنا القرار هندفع الإيجارات الباهظة منين ، ولا سعر الكهرباء ولا الالتزامات الشهرية ) مناشدين أصحاب القرار ب ( ارحمونا يا ناس بيوتنا هتتخرب ) مطالبين القيادات التنفيذية ( ادفعولنا الايجار أو الزموا أصحاب العقارات إلغاء الايجار لشهر مارس أو خصم 50٪ من القيمه الإيجارية مع خصم القيمة الشهرية من الالتزامات الشهرية المدفوعه للجهات الحكومية مثل ( التأمينات الاجتماعية،، فواتير الكهرباء،، فواتير المياه ،، الضرائب العامة ،، الخ ) .