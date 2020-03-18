بناء على توجيهات السيد الاستاذ الدكتور/رئيس مجلس الوزراء……محافظ القليوبية يقرر منح الموظفين ذوي بعض الإعاقات أجازه استثنائية 15 يوم

بناء على توجيهات السيد الاستاذ الدكتور/مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيورس كورونا المستجد، قرر عبد الحميد الهجان منح الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة أجازه استثنائية 15 يوما وكذلك الموظفة او العاملة التى تراعى احد اولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه عن اثنتي عشر سنة ميلادية طوال مدة سريان قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م، وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وحث السيد المحافظ باقي الجهات بنطاق المحافظة باتخاذ نفس الإجراء على أن تكون الاجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية، مشيرا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.