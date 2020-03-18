قيادات بالقليوبية: مش هنوافق على الإجازات وملناش دعوه بقرارات مجلس الوزراء والمحافظ

السيد يوسف

حاله من الجدال والسخط تسود موظفي بعض المديريات التابعة لمحافظة القليوبية ، بسبب عدم قبول طلبات الاجازات التى منحها مجلس الوزراء وصدق عليها محافظ القليوبية بالتنفيذ ، حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرار رقم 262 لسنه 2020 يمنح فيها العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة للمحافظة باستثناء مديرية الشؤون الصحية ، اجازة لمدة أسبوعين 15 يوماً من تاريخ صدرو القرار 17 مارس 2020, ، جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء المصري رقم 719لسنه 2020 .

وردت معلومات مؤكده ل ” التايم المصرية ” بأن المهندسة ” هاله شندي ” مديرة هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية رفضت طلبات الإجازة المقدمة من العاملين الذى ينطبق عليهم شروط القرار ، معللة السبب بأنها لن تعترف بأى قرار يصدر من دون وزير التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ، شكل رفضها انزعاج كبير بين العاملين وسادت حاله من الجدل والشجار بين رئيسة الهيئة المهندسة هاله شندي وبين بعض العاملين بالرغم من اعلامها بوجود قرار محافظ القليوبية ينص على منحهم إجازة لمدة 15يوم ، متهمين رئيسة الهيئة المهندسة هالة شندي بالتعنت وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية .

وعلى صعيد آخر قامت الدكتورة هاله حسام مديرية إدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برفض العديد من طلبات الإجازة الممنوحه لهم بقرار محافظ ورئيس مجلس وزراء ، معللة بنفس السبب السابق ذكرة بأنها لم تتلقي منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه ، خلقت بهذا حاله من الجدل والاستياء بين صفوف الموظفين .

طالبا العديد من الموظفين اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة التدخل وإيجاد حل لرعاية أطفالهم طيله مدة غلق الحضانات والمدارس والجامعات ، حيث انطبق عليهم شروط الحصول على إجازة بقرار رسمي من مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية .