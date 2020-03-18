عاجل .. ترامب يتحدث عن تقدم في تجربة لقاح ضد “كورونا”

كشف الرئيس الامريكي ترامب إن العدو غبر المرئى

لفيروس كورونا، معلنا التقدم في انتاج اللقاح والتجارب السريرية عليه ضد فيروس كورونا.

وأوضح ترامب، خلال خطابه، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل قانون الدفاع المدني في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كرونا.

وتابع: “سأعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا”.

وأشار إلى أنه سيرسل مستشفيات عائمة إلى الساحل الغربي لتوفير قدرات تساعد على مواجهة كورونا، منوها بأن وزارة الإسكان ستعق طرد المتخلفين حتى أبريل.

وأردف، قائلا: “كل جيل من الأمريكيين قدم تضحيات من أجل الأمة وحان وقت تضحياتنا وسنتجاوز المحنة”.