حمله لتوزيع المطهرات وسوائل التعقيم على المواطنين لمواجهة الكورونا بمستقبل وطن بمدينة بنها

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة بنها برئاسة سامى عبد الوهاب أمين الحزب ببنها حمله لتوزيع المطهرات وسوائل التعقيم على المواطنين كأجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمدينة بنها وبحضور مصطفى النفيلى امين التنظيم بالمحافظة وبتوجيهات من النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب

ومن جانبة أكد سامى عبد الوهاب ان الحمله بدات بمشاركة مجموعة من شباب الحزب بتوزيع العبوات المطهرة على المواطنين بالمنازل وبعض المارين بالشوارع الى جانب بعض من المطاعم ببعض المناطق بمدينة بنها

وأوضح عبد الوهاب ان هذة الحمله تاتى لايماننا الكامل بالمسئولية المجتمعية لحزب مستقبل وطن وسعيًا من الحزب لدعم ومساندة الدولة في خطتها للتصدى لفيروس كورونا المستجد

شارك فى هذة الحملة من امانة مدينة بنها كلا من وليد حسنى امين التنظيم و رضوى الشافعى أمينة الإعلام ومحمد عايش أمين الشباب وسامى صلاح أمين شئون العلاقات الحكومية وامانى يسرى أمينة العمل الجماهيرى وبعض من الشباب من امانة شباب مدينة بنها

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات للوقوف بجانب الدولة المصرية .

