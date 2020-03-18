السعودية تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس “كورونا”

كشفت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن “تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19)”.

وقالت الصحة السعودية: إن “العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا”.

وأضافت: أن “11 حالة إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، وأن 11 حالة تحت التقصي”، موضحة أن “الحالات الـ 67 منها 19 حالة في مدينة الرياض، و 23 حالة في المنطقة الشرقية، و 13 حالة في مدينة جدة، و 11 حالة في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير”.