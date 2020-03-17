هام وعاجل .. من مصر للطيران بعد تعليق حركة الطيران

كشف الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية دائما في مختلف الأحداث والأزمات تجاه أبناء مصر في مختلف أنحاء العالم، ومراعاة للظروف الراهنة، فقد تقرر توفير الطرازات الأكبر من الطائرات لزيادة الاستيعاب بالرحلات الدولية.

وذلك وفقا لحجم الطلب علي خطوط الشركة في الاتجاهين لاستيعاب الاعداد الراغبة في السفر من وإلي مصر خلال الساعات القادمة قبل الموعد المحدد لإيقاف حركة الطيران .

واضاف زكريا أنه تقرر رد قيمة تذكرة السفر الدولية لعملاء مصرللطيران الراغبين في استرجاع التذكرة مع اعفائهم من اي غرامات .

كما يرجي من العملاء الكرام الراغبين في تعديل أو تأجيل حجوزاتهم مراجعة اي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية او وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني

www.egyptair.com

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يأتي ذلك في ضوء القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق حركة الطيران من وإلي جميع المطارات المصرية اعتبارا من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق ١٩ مارس وحتي الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٠ ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا وبناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.