نائب رئيس حي اول اسيوط يحطم يفطة حزب الاحرار الاشتراكيين قائلا لا احزاب ولازفت بالمخالفة لتوجيهات الرئيس السيسي والدستور

كتبت بسنت طارق

في واقعة غير مسبوقة تخالف توجيهات الرئيس الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الرامية الي توسيع المشاركة الحزبية وتوطيد اواصرار الديموقراطية واعلاء شأن التعددية الحزبية التي كفلها الدستور ..قام المدعو هاني نائب رئيس حي اول اسيوط بتحطيم يفطة حزب الاحرار الاشتراكيين ولم تتوقف اعماله المشينة عند هذا الحد بل ردد اقوال غير مسئولة تنم عن عدائه الشديد للحريات والدستور حيث قال لا احزاب ولا زفت .

علي اثر ذلك قام وجيه عزيز امين عام حزب الاحرار الاشتراكيين بعمل محضر اثبات حالة بقسم اول اسيوط تحت رقم 663 لسنة 2020 وكذا تقدم ببلاغ عرائض الي محامي عام اول اسيوط يتضمن تضرره من جريمة نائب رئيس حي اول اسيوط .

ومن جانبه واصل طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين اتصالاته مع الاجهزة المعنية لاتخاذ اجراءات قانونية عسيرة ضد نائب نائب رئيس حي اول اسيوط الذي يتردد حوله اقاويل انه احد اذرع الاخوان ويريد ان يضع الدولة المصرية في موقف معادي للحريات والدستور