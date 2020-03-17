محافظ القليوبية يقرر منح العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق اجازة أجازة إستثنائية لمدة خمسة عشر يوما

بناء على قرار السيد الاستاذ الدكتور/رئيس مجلس الوزراء…… محافظ القليوبية يقرر منح العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة عدا مديرية الشئون الصحية وما يتبعها أجازة إستثنائية لمدة خمسة عشر يوما

بناء على قرار السيد الاستاذ الدكتور/مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية منح الفئات التالية من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة عدا مديرية الشئون الصحية وما يتبعها أجازة إستثنائية لمدة خمسة عشر يوما إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020 على النحو التالى :ـ

– المصابون بأمراض مزمنة والواردة بالمادة الثالثة الفقرة الأولى من قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء وهى ( السكر – الضغط ـ أمراض الكلى ـ أمراض الكبد ـ أمراض القلب ـ الأورام ) وفقاً لما هو ثابت ببطاقته العلاجية ومن خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى.

– الحامل أو التى ترعى طفلاُ أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك.

– الموظف العائد من خارج البلاد تبدأ من تاريخ عودته للبلاد على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك.

– الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية بإستحقاق هذه الأجازة .

– أما الموظف المخالط لمصاب بمرض معد فيمنح أجازة للمدة التى تحددها الجهة الطبية المختصة.

وتكون الأجازات الإستثنائية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة قانوناً أو تأثر على أى من مستحقات الموظف المالية.

ويصرح لباقى القوة الفعلية المتواجدة بعد إستبعاد الفئات المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار بأداء مهام وظائفهم بكل جهة بما يضمن حسن سير العمل على النحو التالى :ـ

– الذين تسمح طبيعة وظائفهم العمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار .

– الباقى يؤدون مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا بما يضمن حسن سير العمل بإنتظام وإضطراد.

– يتولى السيد / وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إتخاذ اللازم حيال تنظيم العمل فيما يخصه بالمحافظة طبقاً للقواعد التى يراها محققة للصالح العام طوال فترة سريان القرار .

– يحظر إيفاد جميع العاملين المدنيين بنطاق المحافظة للتدريب أو لحضور ورش العمل ، طوال مدة سريان هذا القرار وتعلق كافة البرامج التدريبة السارية حالياً.

– يحظر سفر جميع العاملين المدنيين بنطاق المحافظة في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار إلا في حالات الضرورة وبعد العرض علينا ، وذلك وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام

مضيفا الى انه ستقوم مجالس المدن و المديريات بإجراء كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وناشد المحافظ ابناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كاحد اهم الاجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كاجراءات احترازية.