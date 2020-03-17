بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. محافظ القليوبية يقرر حظر إقامة هذه الأشياء التفاصيل في الخير

بناء على توجيهات السيد الأستاذ الدكتور/رئيس مجلس الوزراء…… محافظ القليوبية يقرر حظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والأماكن التى تستخدم فى نشاط ألعاب الفيديو جيم ( البلاي ستيشن) لمدة خمسة عشر يوما

بناء على توجيهات السيد الأستاذ الدكتور/مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قرر عبد الحميد الهجان /محافظ القليوبية حظر إقامة سرادقات العزاء والأفراح بنطاق المحافظة لمدة خمسة عشر يوميا قابلة للتجديد في حالة الضرورة

كما يحظر تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح، وكذا الأماكن التي تستخدم فى نشاط ألعاب الفيديو جيم ( البلاي ستيشن) مؤقتا ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد فى حالة الضرورة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار

وشدد السيد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة فى حينه حيال المخالفين مع غلق كافة المحال المخالفة مؤقتا طول فترة سريان الحظر

وناشد المحافظ أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.