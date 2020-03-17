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ايوب امير قلوب المحاميين يرشح نفسه نقيبا لشمال القاهرة مستغلا عواصف رياح التغيير الرجائية

 

كتبت هدي ابراهيم بلال

بعد أن هبت رياح التغيير على نقابة المحامين وتمكنت الجمعية العمومية من إختيار نقيب جديد هو الفقيه رجائى عطية فالمحامين الأن بإنتظار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية وقد أعلن المحامى على أيوب عزمه على الترشح كنقيب لمحامى شمال القاهرة الفرعية يذكر أن أيوب هو صاحب حكم تيران وصنافير مصرية وهو محام حقوقى ترافع فى العديد من قضايا الحريات وقضايا الرأى العام والمشاهير شغل أيوب عدة مناصب سياسية وحزبية فعن المناصب السياسية كان عضو لجنة المهنيين بحزب الغد ثم عضو لجنة مركزية بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى وحاليا أمين عام مساعد حزب الأحرار الإشتراكيين والمستشار القانوني للحزب والجريدة وعن المناصب النقابية عضو الشباب باللجنة النقابية حامى حدائق القبة منذ 2001 وحتى 2005 وكيل أول برلمان محامى مصر سابقاً رئيس إتحاد شباب المحامين بالقاهرة سابقاً رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة سابقاً عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وكيل لجنة الحوار النقابى سابقاً أمين عام رابطة شباب محامى المستقبل سابقا عضو لجنة تقصى حقائق بلجنة حريات المحامين أمين عام رابطة محامى الخصوص سابقآ أمين عام رابطة محامى القليوبية مستشار قانونى لجريدة وموقع التايم المصرية وجريدة الأخبار العربية ترافع عن الصحفيين وتولى القضايا النوبية والقضايا العمالية أسس مركز حقوقى مصرى لا يتلقى أى دعم دولى أو محلى تحت أسم مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات مؤسس جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية مؤسس جبهة الدفاع عن القضايا النوبية

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