نقابة الصيادلة بالقليوبية: غلاء الأسعار فى المستلزمات الطبية من مراكز بيع المستلزمات وليس الصيادلة

القليوبية: السيد يوسف

أصدرت نقابة الصيادلة بالقليوبية بيانا إعلاميا حول وجود شكاوي من المواطنين من غلاء أسعار المستلزمات الطبية داخل الصيدليات .

وأكد الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية فى بيانه ، فى الوقت الذى أطلقت فيه نقابة الصيادلة حملة التوعية بكل صيدليات مصر والقليوبية ،من خلال توفير بوسترات وملصقات وكتب توعيه بالصيدليات.

وقال نقيب الصيادلة إيماناً منا بأن الآن هو وقت الاصطفاف الوطنى خلف مؤسسات الدولة لدعم الإجراءات والحرب الوقائية التى تخوضها مصر للحفاظ على المواطنين.

ومن جانبة أوضح الدكتور بكري سعيد وكيل نقابة الصيادلة بالقليوبية ،نجد من يدعى أن الصيدليات ترفع اسعار المطهرات ومستلزمات الوقاية دون مراعاة أن الموضوع بالأساس يعود لجشع المنتجين والموزعين ،بالاضافة لانها غير مستقرة جبريا .

مشيراً حيث تمثل الصيدليات منافذ توزيع لمكاتب المستلزمات والمنتجين و تجار التجزئة وشركات ومخازن التوزيع ، وطالبا ” بكري ” جموع الصيادلة ضرورة الابلاغ عن المكاتب والشركات التى تعمل بجمال بيع الأدوات والمستلزمات الطبية وتعرض الاسعار بشكل معالى فيه لمنع هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار ، حرصا منا على الثقة بين المريض والصيادلة .